Identifican a mujer asesinada en un ataque armado

La mujer, quien podría estar vinculada a una estructura criminal, murió tras sufrir un ataque armado cuando se dirigía a realizar unas compras.
EN CONTEXTO: Mujer fallece tras ser atacada a tiros esta mañana de sábado
Frente a una tienda en la manzana 24 de la colonia Juana de Arco, en zona 18, sicarios le salieron al paso a Ana Raquel Cáceres, alias "La Lola", de 50 años, presunta integrante del "Barrio 18" y le dispararon en repetidas ocasiones.
La víctima, recién había salido de su casa, ubicada a pocos metros de donde la atacaron, pues iba a comprar y fue en ese momento cuando dos sicarios con apariencia de pandilleros le quitaron la vida.
Socorristas de Bomberos Voluntarios, trataron de auxiliarla, pero luego confirmaron que ya había fallecido, por las múltiples heridas de bala que sufrió en la espalda.
Las autoridades investigan el caso, aunque no se descarta que podría tratarse de un ataque director por rivalidad de pandillas.