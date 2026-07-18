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Mujer fallece tras ser atacada a tiros esta mañana de sábado

  • Con información de Armando Solórzano / Colaborador
18 de julio de 2026, 08:47
Ciudad de Guatemala
El crimen contra una mujer ocurrió la mañana de este sábado en zona 18. (Foto: CVB)

El crimen contra una mujer ocurrió la mañana de este sábado en zona 18. (Foto: CVB)

La víctima murió debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

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A temprana hora de este sábado, los vecinos de la colonia Juana de Arco, en zona 18, fueron sorprendidos por disparos.

Al salir de sus casas se percataron que una mujer fue atacada en la calle principal.

La víctima de aproximadamente 30 años, aún no ha sido identificada y según los residentes, al parecer no era del sector y se estableció que sufrió varias heridas de bala.

El cuerpo de la víctima quedó sobre la acera con impactos de bala. (Foto: CVB)
El cuerpo de la víctima quedó sobre la acera con impactos de bala. (Foto: CVB)

Bomberos Voluntarios confirmaron el fallecimiento de la mujer e indicaron que ya no lograron hacer nada por ella, pues las heridas fueron mortales.

Las autoridades correspondientes acordonaron la escena del crimen para realizar las diligencias de ley y determinar las causas del crimen.

Las autoridades investigan el móvil del ataque armado. (Foto: CVB)
Las autoridades investigan el móvil del ataque armado. (Foto: CVB)

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