Mujer fallece tras ser atacada a tiros esta mañana de sábado

La víctima murió debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.
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A temprana hora de este sábado, los vecinos de la colonia Juana de Arco, en zona 18, fueron sorprendidos por disparos.
Al salir de sus casas se percataron que una mujer fue atacada en la calle principal.
La víctima de aproximadamente 30 años, aún no ha sido identificada y según los residentes, al parecer no era del sector y se estableció que sufrió varias heridas de bala.
Bomberos Voluntarios confirmaron el fallecimiento de la mujer e indicaron que ya no lograron hacer nada por ella, pues las heridas fueron mortales.
Las autoridades correspondientes acordonaron la escena del crimen para realizar las diligencias de ley y determinar las causas del crimen.