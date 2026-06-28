Mintrab proyecta más de 4,000 inspecciones para verificar el pago del Bono 14

-

La prestación laboral debe ser entregada durante la primera quincena de julio.

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) informó que durante las próximas semanas proyecta llevar a cabo 4,425 inspecciones en centros de trabajo de todo el país para verificar el cumplimiento del pago del Bono 14.

La cartera laboral indicó que el operativo nacional será ejecutado por la Inspección General de Trabajo (IGT) y dará inicio el 16 de julio.

El objetivo es supervisar que los empleadores cumplan con la normativa vigente y respeten este derecho de los trabajadores en relación de dependencia.

De acuerdo con el Mintrab, el incremento en las inspecciones forma parte de la estrategia para fortalecer la vigilancia del cumplimiento de la legislación laboral.

Para 2026, la institución prevé inspeccionar 4,425 centros de trabajo, una cifra superior a la registrada durante el año anterior.

El Ministerio de Trabajo proyecta realizar 4 mil 425 inspecciones en centros de trabajo durante 2026 para supervisar el cumplimiento de esta prestación laboral. (Foto: Archivo / Soy502)

Las autoridades señalaron que las acciones de fiscalización buscan garantizar que tanto las entidades públicas como las empresas privadas efectúen el pago oportuno del Bono 14.

En caso de detectar incumplimientos, se proceda conforme a lo establecido en la legislación laboral.

Como referencia, el Ministerio informó que durante 2025 las inspecciones permitieron brindar cobertura a 69,913 trabajadores en todo el país.

Como resultado de esos operativos, la Inspección General de Trabajo impuso sanciones por un monto superior a Q 2.7 millones a empleadores que incumplieron sus obligaciones laborales.

Asimismo, la cartera destacó que las acciones de inspección permitieron la restitución de derechos laborales por más de Q 301,9 millones correspondientes al pago del Bono 14, recursos que fueron recuperados en favor de los trabajadores afectados.

LEA MÁS: Todo lo que debes saber sobre el Bono 14 en Guatemala

El Mintrab reiteró que continuará desarrollando operativos de inspección para velar por el cumplimiento de los derechos laborales y de las obligaciones patronales, con el propósito de garantizar que las prestaciones establecidas en la ley sean entregadas dentro de los plazos establecidos.

¿Qué es el Bono 14 y por qué se paga?

El Bono 14 es una bonificación anual obligatoria para los trabajadores del sector público y privado en Guatemala.

Fue creado mediante el Decreto 42-92 del Congreso de la República, denominado Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público.

Las autoridades laborales buscan garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores mediante operativos de inspección y la aplicación de sanciones en casos de incumplimiento. (Foto: Archivo / Soy502)

Esta prestación equivale, por regla general, a un salario ordinario mensual para quienes han laborado un año completo al servicio del mismo empleador.

Cuando el trabajador tiene menos de un año de servicio, el pago se realiza de forma proporcional al tiempo laborado.

El Bono 14 debe pagarse durante la primera quincena de julio y tiene como finalidad proporcionar un ingreso adicional a los trabajadores para contribuir a cubrir gastos familiares y fortalecer su capacidad económica durante el año.

Su pago constituye una obligación legal para los empleadores y un derecho irrenunciable para los trabajadores en relación de dependencia.