Detienen a motorista tras arrollar a agente en Sacatepéquez

Durante la detención del motorista se determinó que no contaba con tarjeta de circulación ni licencia.
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Un hombre identificado como Leonel "N", de 21 años, terminó capturado el pasado domingo 8 de junio, luego que desobedeciera a las autoridades en un retén y terminara atropellando a un agente de la Policía Nacional Civil.
Dicho retén estaba ubicado en el kilómetro 40, Ruta Nacional 10, entrada a La Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
En su intento por evadir a las autoridades, atropelló a un agente, quien fue trasladado a la Emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), con golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo.
El responsable fue puesto a disposición de juez local y se le decomisó la motocicleta con la que intentaba escapar.
Durante la detención del responsable se determinó que no contaba con tarjeta de circulación ni licencia.