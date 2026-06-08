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Detienen a motorista tras arrollar a agente en Sacatepéquez

  • Con información de Armando Solórzano/Colaborador
08 de junio de 2026, 09:32
El herido fue trasladado debido a los golpes que sufrió. (Foto: Archivo/Soy502)

El herido fue trasladado debido a los golpes que sufrió. (Foto: Archivo/Soy502)

Durante la detención del motorista se determinó que no contaba con tarjeta de circulación ni licencia.

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Un hombre identificado como Leonel "N", de 21 años, terminó capturado el pasado domingo 8 de junio, luego que desobedeciera a las autoridades en un retén y terminara atropellando a un agente de la Policía Nacional Civil.

Dicho retén estaba ubicado en el kilómetro 40, Ruta Nacional 10, entrada a La Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

En su intento por evadir a las autoridades, atropelló a un agente, quien fue trasladado a la Emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), con golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo.

El responsable deberá responder a la justicia. (Foto: PNC)
El responsable deberá responder a la justicia. (Foto: PNC)

El responsable fue puesto a disposición de juez local y se le decomisó la motocicleta con la que intentaba escapar. 

Durante la detención del responsable se determinó que no contaba con tarjeta de circulación ni licencia.

La motocicleta fue consignada. (Foto: PNC)
La motocicleta fue consignada. (Foto: PNC)

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