Esto pasará con el carro que colisionó en jardinera de un monumento de zona 4 (Video)

El choque sucedió en horas de la madrugada en la zona 4 capitalina.
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Desde las primeras horas de este lunes 8 de junio, se reportó un accidente en la zona 4 capitalina, donde un vehículo colisionó en la jardinera del monumento a La República.
Según la información compartida por Amilcar Montejo, director de Comunicación de EMETRA, el hecho habría ocurrido aproximadamente a las 04:00 horas, cuando el conductor perdió el control del vehículo y terminó sobre la jardinera del monumento.
Ante este hecho, se reportaron solo daños materiales. Por el momento se sabe que el conductor buscará conciliar con el juzgado correspondiente sobre las reparaciones a la infraestructura.
Asimismo, el automóvil quedó consignado con el objetivo de trasladarlo a un predio municipal por los daños provocados.
Durante las diligencias correspondientes se estableció que el conductor no estaba bajo estado de ebriedad, por lo que se continuarán las investigaciones correspondientes.