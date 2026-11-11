Italia y Francia chocan por el liderato en un duelo clave de la Liga de Naciones

Italia y Francia se enfrentan este jueves (1:45 p. m.) en el mítico estadio San Siro de Milán, en uno de los duelos más atractivos de la fecha FIFA.
OTRAS NOTICIAS: España enfrenta a República Checa con varias bajas, incluyendo a Lamine Yamal
Ambas selecciones se juegan el liderato del Grupo A1 de la Liga de Naciones, en una jornada clave para definir los clasificados a los cuartos de final.
Los franceses llegan como líderes invictos, con 10 puntos, producto de tres victorias y un empate. La Azzurra ocupa el segundo puesto con siete unidades, apenas una más que Bélgica, que suma seis.
Solo los dos primeros avanzarán a la siguiente ronda, por lo que los italianos necesitan sumar ante su afición.
Varias ausencias
Francia no contará con su capitán Kylian Mbappé, quien quedó fuera por molestias en la rodilla izquierda. Tampoco estarán Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé, William Saliba, Jules Koundé, Manu Koné, Maxence Lacroix, Estéban Lepaul y Maghnes Akliouche.
Por su parte, Roberto Mancini convocó a 31 futbolistas para renovar el plantel italiano. Entre las novedades figuran los posibles debuts de Alphadjo Cissé, Mattia Liberali, Riccardo Cassano, Simone Lontani y Luca Koleosho. Sin embargo, Mateo Retegui y Gianluca Mancini son algunas de sus bajas.
Italia buscará aprovechar la localía para acercarse al liderato. Sin embargo, el historial reciente favorece a Francia, que suma tres victorias en los últimos cinco enfrentamientos, frente a una de los italianos y un empate.
Los Bleus también llegan respaldados por su solidez defensiva, con apenas dos goles recibidos en cuatro partidos.
*Con información de agencias