Hacienda Nueva albergará el VIII Ranquin Infanto Juvenil de golf

Del 13 al 15 de noviembre, Hacienda Nueva Country Club, será el escenario de la VIII fecha del Ranking Nacional Infanto Juvenil, donde los mejores de esta categoría volverán a competir por importantes puntos en la clasificación general.
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Las categorías que entrarán en disputa son: 6 años y menores, 7 a 8 años, 9 a 10 años, 11 a 12 años, 13 a 14 años, y 14 a 18 años, todas en ambas ramas.
En el evento, organizado por la Asociación Nacional de Golf de Guatemala, se darán cita más de medio centenar de jugadores, quienes, distribuidos en diversas categorías, competirán en dos grupos: de 6 a 14 años, jugarán el 14 y 15, y de 15 a 18 años, el 13, 14, y 15.
Matías Calderón, Fernando Saravia, y Alexander Rubín, ocupan actualmente los primeros tres lugares de la general, de 15 a 18 años, con 870, 800, y 820, puntos respectivamente. Con ello, promedian scores de 72.87, 73.00, y 72.50.
En la división femenina, Tiffany Moon, Sara Castrillo, y Daniela Hernández, marchan como líderes con 1150, 940, y 920 puntos, respectivamente, promediando, 75.27, 76.44, y 76.80, respectivamente.
Hacienda Nueva Country Club, es un prestigioso complejo privado ubicado en el municipio de San José Pinula, Guatemala. Es reconocido por su entorno rodeado de naturaleza, y, principalmente, por albergar un destacado campo de golf profesional de 18 hoyos, diseñado originalmente por Larry Packard.