España enfrenta a República Checa con varias bajas, incluyendo a Lamine Yamal

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El equipo campeón del mundo buscará mantener su buena racha pese a no contar con algunas de sus grandes figuras.

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La selección de España visita este jueves a República Checa, en Praga (1:45 p. m.), con el objetivo de conseguir su quinta victoria consecutiva en la Liga de Naciones y llegar con ventaja al duelo por el liderato contra Inglaterra el domingo en Madrid.

El equipo de Luis de la Fuente llega como favorito por su nivel de juego, la confianza tras conquistar el Mundial y una racha de 43 partidos invicto. Sin embargo, tendrá varias bajas importantes para el encuentro en el estadio Letná.

Lamine Yamal, del Barcelona, no jugará por molestias en la rodilla derecha, mientras que Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad, se ausentará porque espera el nacimiento de su segundo hijo.

Se espera que ambos estén disponibles ante Inglaterra. A ellos se suman Rodri, Dani Olmo y Eric García, también fuera de la convocatoria.

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Varios cambios

Martín Zubimendi apunta a ocupar el lugar de Rodri, acompañado por Pedro o Fabián Ruiz, quien regresa tras perderse el duelo contra Croacia.

En ataque, Álex Baena y Fermín López podrían actuar como enlaces, mientras Yeremy Pino tendría una oportunidad junto a Ferran Torres. Nico Williams también es duda tras pasar dos días con poca actividad por una indisposición.

En defensa, Pedro Porro regresaría al lateral, con Laporte y Pau Cubarsí como centrales y Cucurella por la izquierda.

Sonrisas, reencuentros y mucho calor de la afición en el primer entreno de la Selección en Las Rozas. Galería completa: https://t.co/VUcEqIPLWV #VamosEspaña | #NationsLeague https://t.co/aSxTjF4hQn — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) November 9, 2026

"Lo más inmediato es lo más importante. El partido ante Chequia es muy difícil y muy importante para nosotros. Primero hay que hacer los deberes", dijo De la Fuente, quien pidió no pensar todavía en Inglaterra.

Baena, Fermín y Víctor Muñoz están apercibidos y podrían perderse el siguiente partido si reciben una amarilla. República Checa, dirigida por el español Santi Denia, llega sin puntos en sus cuatro encuentros anteriores.

*Con información de agencias