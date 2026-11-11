Capturan a exconcejal municipal y localizan armas tras allanamiento en Zacapa

Oscar Hernández Gutiérrez, de 45 años, quien formó parte del Concejo Municipal de La Unión, Zacapa, fue capturado durante un allanamiento en la aldea Taguayní, señalado de conspiración para cometer asesinato y asociación ilícita.

La orden de captura fue emitida por un juzgado de Guatemala el pasado 4 de noviembre y la detención estuvo a cargo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), por medio de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA).

Durante el operativo localizaron tres armas de fuego: un rifle calibre .22, una escopeta calibre 12 y una pistola Glock, además de 15 municiones y un teléfono celular.

Tres armas de fuego fueron localizadas durante el operativo. (Foto: PNC)

Hernández Gutiérrez integró el Concejo Municipal durante dos períodos: fue concejal primero entre 2016 y 2020, y concejal cuarto de 2020 a 2024.

Tras su captura fue puesto a disposición del Juzgado de Paz de La Unión y posteriormente trasladado al centro carcelario Los Jocotes.

El capturado fue identificado como: Oscar Hernández Gutiérrez, de 45 años. (Foto: Nuestro Diario)