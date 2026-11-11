Habilitan carriles en el bulevar Liberación este 11 de noviembre

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Habilitan carril y paso vehicular en el paso a desnivel de Tecún Umán hacia El Trébol tras obras del AeroMetro.

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Las Autoridades de tránsito de la Ciudad de Guatemala anunciaron la habilitación del paso vehicular en el sector del paso a desnivel de Tecún Umán y el tramo que comprende desde El Obelisco hasta El Trébol a partir de las 4:00 de la tarde.

Los trabajos en la columna del AeroMetro se aceleraron con el objetivo de optimizar los flujos vehiculares de cara al partido amistoso u oficial entre la selección de Guatemala y Canadá, garantizando una movilidad regular durante el operativo especial.

El Gerente General de Emetra, Héctor Flores, en una entrevista en Noti7, informó que la medida prevé mejorar el tránsito en el sector, de cara al juego entre Guatemala y Canadá del viernes 13 de noviembre.

La medida busca mejorar la movilidad en este sector de la ciudad.

Además, Flores destacó que, como parte de las medidas de descongestionamiento, el carril que conecta desde la zona del Instituto Fischman hacia el bulevar Liberación se habilita a partir de las 4:00 de la tarde de este 13 de noviembre.

Es decir, los automovilistas ya no estarán obligados a transitar hacia el bulevar Juan Pablo II a inmediaciones del aeropuerto La Aurora, para incorporarse hacia Liberación.

Asimismo, las autoridades recomendaron a los automovilistas que no asistan al evento deportivo del viernes 13 de noviembre utilizar rutas alternas como el carril reversible del zoológico La Aurora hacia la zona 12 para incorporarse hacia la zona 11 y el occidente de la ciudad.