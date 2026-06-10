Joven guatemalteco fallece tras volcadura de kayak en EE. UU.

El guatemalteco de 25 años murió al no poder salir del agua tras el accidente con la embarcación.
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Un migrante guatemalteco murió en Estados Unidos tras sufrir un accidente en kayak, específicamente en un estanque privado en el 324 de Norfolk Road, en North Canaan, Connecticut.
El percance ocurrió el pasado sábado 6 de junio, cuando agentes de la Policía de Conservación Ambiental de Connecticut, equipos de emergencia locales, la Policía Estatal y personal médico especializado atendieron un reporte por una embarcación volcada en una granja.
En la escena, las autoridades lograron sacar del agua a Wilian Alexander Campos Vázquez, de 25 años, y le practicaron maniobras de reanimación. Un helicóptero médico LIFE STAR también participó en la atención; sin embargo, declararon muerto al connacional.
Según la investigación preliminar, el compatriota navegaba solitariamente en el kayak cuando este volcó por razones que siguen bajo investigación. Por ahora, no se presume que hubiese otras personas o vehículos involucrados.
Por su parte, la Oficina del Médico Forense Jefe de Connecticut confirmó la identidad y nacionalidad de Campos, y aseguró que está colaborando con las pesquisas.