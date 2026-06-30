Juan Rodríguez declina su nominación para ser embajador de EE. UU. en Guatemala

-

El funcionario fue propuesto por el presidente Donald Trump en marzo pasado.

El diplomático estadounidense Juan Rodríguez declinó su nominación para ocupar el cargo de embajador de Estados Unidos en Guatemala, confirmaron a Soy502 fuentes consultadas sobre el tema.

Rodríguez había sido postulado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el pasado 9 de marzo remitió al Senado estadounidense un paquete de nominaciones para distintos cargos diplomáticos y gubernamentales.

Entre las nominaciones que hizo el mandatario estadounidense ese día figuraba la del funcionario para representar a Washington en Guatemala.

Como parte del proceso de confirmación, el 28 de abril Rodríguez compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, donde expuso las principales prioridades que impulsaría en caso de recibir el aval de la cámara alta.

Hasta el momento es incierto quién será el que ocupará el puesto de embajador de Estados Unidos en Guatemala. (Foto: Archivo / Soy502)

Durante su intervención, agradeció al presidente Trump por la confianza depositada en su nominación y aseguró que comprendía la responsabilidad de representar los intereses de Estados Unidos en Guatemala.

Asimismo, destacó la importancia estratégica de la relación bilateral, al señalar que ambos países mantienen vínculos económicos, aspiraciones democráticas compartidas y una estrecha relación entre sus poblaciones.

En esa audiencia, Rodríguez afirmó que su gestión estaría orientada a fortalecer el compromiso del gobierno estadounidense con el crecimiento económico y la estabilidad regional.

Además, indicó que una de sus principales prioridades sería la protección de los ciudadanos estadounidenses y del personal diplomático acreditado en Guatemala.

"Priorizaré la protección de los ciudadanos estadounidenses y la seguridad de nuestro personal en Guatemala. Exigiré rendición de cuentas, disciplina y resultados medibles en todos los programas", manifestó durante su comparecencia ante el comité senatorial.

Hasta el momento, el Gobierno de Estados Unidos no ha informado quién será la persona que será propuesta para ocupar la representación diplomática en Guatemala.