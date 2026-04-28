Juan Rodríguez, nominado embajador en Guatemala, explica sus prioridades

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Juan Rodríguez, nominado por el presidente Donald Trump, planteó sus prioridades ante el Senado, basadas en la política "América Primero".

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El diplomático estadounidense Juan Rodríguez, quien fue nominado por el presidente Donald Trump como embajador de Estados Unidos en Guatemala, compareció este martes 28 de abril ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en donde habló acerca de sus prioridades.

Las mismas son planteadas conforme a la política de "América Primero" e incluyen la lucha en contra de la migración ilegal, crecimiento económico, combate ante los criminales y contener la expansión económica que tiene China en la región.

Rodríguez inició su intervención dándole las gracias a Trump por "la confianza que ha depositado en mí con esta nominación" e indicó que es consciente de la responsabilidad de poner los intereses de EE. UU. durante su cargo, en caso de ser confirmado como embajador.

Posteriormente, Rodríguez mencionó que Guatemala es un socio importante para EE. UU., por lazos económicos, aspiraciones democráticas compartidas y conexiones entre ambos países. Por lo que, su trabajo se reflejaría con el compromiso que tiene el gobierno estadounidense con el crecimiento económico y la estabilidad regional.

"Priorizaré la protección de los ciudadanos estadounidenses y la seguridad de nuestro personal en Guatemala. Exigiré rendición de cuentas, disciplina y resultados medibles en todos los programas", dijo Rodríguez.

Audiencia del designado del presidente Donald Trump para embajador de Estados Unidos en la República de Guatemala, Juan Rodríguez.



¿Qué podrá pensar Bernardo Arévalo y Dionisio Gutiérrez por la próxima presencia de un embajador republicano en Guatemala?



Recordemos que ellos… pic.twitter.com/f0tKpCu9l3 — Rafael Carrera (@RafaelCarrerra) April 28, 2026

Migración y seguridad

El diplomático indicó que la migración ilegal en Guatemala sobrecarga la frontera, recursos y comunidades, por lo que presionará por una cooperación estrecha con el gobierno guatemalteco para "detener la inmigración ilegal, desarticular las redes de tráfico de personas y asegurar el retorno rápido", mencionó.

Con respecto a la seguridad, enfatizó que se enfocará en la lucha contra los criminales que operan a nivel transnacional, siendo narcotraficantes y pandilleros, entre estos los que han sido denominados como "terroristas", para que sean detenidos y entregados a EE. UU.

Influencia de China

Por último, Rodríguez habló sobre la expansión económica de China en la región, "trabajaré para asegurar que Guatemala pueda ser un baluarte clave contra la influencia china en la región", puntualizó.