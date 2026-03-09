Trump nomina a nuevo embajador de EE.UU. para Guatemala

La Casa Blanca envió nuevas nominaciones al Senado para que este las apruebe, entre estas, la del nuevo embajador de Guatemala.
Te interesa: Barril de petróleo supera los 100 dólares en medio de conflicto en Irán
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realizó nuevas nominaciones de cargos y las envió al Senado para que este las admita. Entre los nombres sobre sale el de Juan Rodríguez, para ser embajador de Guatemala.
Entre las nuevas nominaciones confirmadas este 9 de marzo están:
- Markwayne Mullin, de Oklahoma, será Secretario de Seguridad Nacional.
- James Arnott, de Missouri, será el alguacil de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Missouri por un período de cuatro años.
- Jack Chambers, de Virginia Occidental, será alguacil de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Virginia Occidental por un período de cuatro años.
- Darrell Owens, de Pensilvania, será representante de Estados Unidos ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, con rango de Embajador.
- Juan Rodríguez, de Florida, para ser Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en la República de Guatemala.
- William Trachman, de Colorado, será Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en la República Unida de Tanzanía.
- Fleet White, de Virginia, será Secretario de Estado Adjunto (Asuntos Político-Militares).
Ahora el Senado deberá conocer las nominaciones y autorizarlas.
En diciembre de 2025, el Senado autorizó las últimas nominaciones enviadas por Trump.