Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Trump nomina a nuevo embajador de EE.UU. para Guatemala

  • Por Dulce Rivera
09 de marzo de 2026, 15:06
La casa blanca envió nuevas nominaciones al Senado. (Foto: Casa Blanca)

La casa blanca envió nuevas nominaciones al Senado. (Foto: Casa Blanca)

La Casa Blanca envió nuevas nominaciones al Senado para que este las apruebe, entre estas, la del nuevo embajador de Guatemala.

Te interesa: Barril de petróleo supera los 100 dólares en medio de conflicto en Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realizó nuevas nominaciones de cargos y las envió al Senado para que este las admita. Entre los nombres sobre sale el de Juan Rodríguez, para ser embajador de Guatemala. 

Entre las nuevas nominaciones confirmadas este 9 de marzo están: 

  • Markwayne Mullin, de Oklahoma, será Secretario de Seguridad Nacional.
  • James Arnott, de Missouri, será el alguacil de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Missouri por un período de cuatro años.
  • Jack Chambers, de Virginia Occidental, será alguacil de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Virginia Occidental por un período de cuatro años.
  • Darrell Owens, de Pensilvania, será representante de Estados Unidos ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, con rango de Embajador.
  • Juan Rodríguez, de Florida, para ser Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en la República de Guatemala.
  • William Trachman, de Colorado, será Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos de América en la República Unida de Tanzanía.
  • Fleet White, de Virginia, será Secretario de Estado Adjunto (Asuntos Político-Militares).

Ahora el Senado deberá conocer las nominaciones y autorizarlas. 

En diciembre de 2025, el Senado autorizó las últimas nominaciones enviadas por Trump. 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar