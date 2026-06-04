Asalto Ministerio de Salud: la acusada que integró dos juntas de licitación

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Ligan a proceso penal a Brendy Gisela Saldaña Muñoz, sindicada en el caso "Asalto al Ministerio de Salud".

El Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de la juez Abelina Cruz Toscano, ligó a proceso penal a Grendy Gisela Saldaña Muñoz, por los delitos de asociación ilícita y fraude, en el caso Asalto al Ministerio de Salud.

Además, atendiendo a lo manifestado por el Ministerio Público (MP) en cuanto a que no existe peligros de fugas y obstaculización a la justicia, la juzgadora dictó arresto domiciliario y la prohibición de salir del país y comunicarse con otros imputados en el mismo caso.

El Juzgado de Mayor Riesgo D ligó a proceso penal a Brendy Gisela Saldaña Muñoz por el delito de asociación ilícita y fraude en el caso "Asalto al Ministerio de Salud". (Video: Cristóbal Véliz/Soy502) pic.twitter.com/qPdQlkdBgS — Cristobal Veliz (@cristoveliz) June 4, 2026

Aunado a ello se le permitió trasladarse una vez a la semana al municipio de Amatitlán a visitar a su hijo, y otro permiso para trasladarse hacia Totonicapán, en donde la sindicada dijo que labora.

También, se le fijó el 2 de octubre al MP para la presentación del acto conclusivo, y el 26 del mismo mes para el inicio de la etapa intermedia.

La audiencia

Durante la audiencia, el MP detalló la forma de participación de Saldaña Muñoz, quien integró dos Juntas de Licitación, una para un evento relacionado con trabajos de construcción en el Hospital Hermano Pedro, en Antigua Guatemala, y la otra en un proyecto de adjudicación de publicidad.

En su defensa, la acusada decidió no declarar y, dijo que dada su escolaridad, le había manifestado a su jefe inmediato su rechazo de participar en dichas Juntas de Licitación. Sin embargo, dicho extremo no fue suficiente para quedar fuera.

En su exposición, el MP explicó que en los dos eventos de licitación en los que actuó Saldaña Muñoz, los contratos de adjudicación favorecieron a las empresas que presentaron las mayores ofertas, en contraposición a las que lo hicieron con las propuestas más bajas.

Al final, la jueza Cruz Toscano consideró que el argumento de la sindicada del por qué no podía integrar las Juntas de Licitación era algo que no tenía sentido, pues le reclamó que ella, con el simple hecho de saber leer "pudo entender lo que leyó".

Sobre el caso

"Asalto al Ministerio de Salud" se refiere a un de corrupción que se generó en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), que fue revelado por la la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG).

Según lo presentado por el MP, durante los años 2012-2014, el Ministerio de Salud fue cooptada por una estructura criminal que benefició ilícitamente a funcionarios, particulares y operadores políticos mediante adjudicaciones anómalas de contratos, plazas y compra dentro de dicha cartera.

Es de resaltar que dentro de los señalados en este caso, sobresalen los nombre del exministro, Jorge Villavicencio, el exdiputado Luis Fernando Pérez Martínez, la hija del exministro Saraí Villavicencio.