Muere Kenny Rogers, la estrella de la música "country"

El cantante estadounidense de música country, Kenny Rogers, falleció a los 81 años, según informó en un comunicado la familia del artista.

Rogers ganó tres premios Grammy y 18 American Music Awards, también tuvo una exitosa carrera de seis décadas, marcada con éxitos como “The Gambler” y “Just Dropped In”.

El músico murió la noche de este viernes por causas naturales, en su casa y rodeado de sus allegados, según la cuenta oficial de Twitter del artista.

El intérprete falleció en su domicilio de Sandy Springs, en Georgia, donde recibía cuidados paliativos.

Rogers deja un legado de 24 números uno, como “The Gambler,” “Lady,” “Islands In The Stream,” “Lucille,” “She Believes In Me” y “Through the Years”.

Fue incluido en el Salón de la Fama de la música country y triple ganador de los premios Grammy. También fue reconocido en 2013 con el premio Willie Nelson, por los logros de carrera de la Academia de la Música Country, entre otros.

La familia indicó que se organizará una ceremonia de despedida íntima, sin que esta decisión tenga relación “con la situación de emergencia nacional provocada por el Covid-19”, la pandemia que azota al mundo, pero expresó que espera poder celebrar públicamente la vida del músico con sus amigos y fans más adelante.

