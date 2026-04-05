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Detienen a hombre por abuso y agresión a una menor

  • Por Maria Fernanda Gallo
05 de abril de 2026, 08:36
El hecho sucedio en el interior de un baño. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

El hecho sucedio en el interior de un baño. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Una menor fue la víctima del hecho, para impedir la agresión una mujer intervino y fue el momento que la agredió. 

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Un grupo de personas tenía retenido a un hombre en Salamá, Baja Verapaz, quien fue identificado por la Policía Nacional Civil (PNC), como Selvin "N", de 22 años, y era señalado de abusar de una niña de 13 años.

Según las autoridades, la menor ingresó a un sanitario público, donde el hombre señalado irrumpió y la agredió. Al escuchar los gritos de auxilio de la menor, una mujer, tía de la víctima, ingresó al baño a evitar el ataque. Pero, también resultó agredida.

La PNC intervino para poder capturar al responsable de este hecho y ponerlo a disposición de la ley.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

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