Así fue presentado el primer Jetcar en Guatemala (video)

El Jetcar que se ha vuelto viral tras la desaparición de un usuario, fue lanzado recientemente.
EN CONTEXTO: Identifican a joven que saltó de Jetcar en el Lago de Atitlán
El vehículo acuático que se ha visto en las aguas del Lago de Atitlán, fue presentado de manera oficial el pasado 2 de abril.
Los Jetcar son vehículos recreativos híbridos que tienen el aspecto de un automóvil deportivo de lujo y utilizan la tecnología de una moto acuática.
Un vehículo acuático como este puede llegar a costar entre 35 mil y 70 mil dólares (Q267 mil o Q534 mil), dependiendo el modelo y motorización.
Suelen tener una capacidad para 2 o 4 personas.
La tragedia
La tarde del sábado, un joven, identificado como Gesler Estuardo Palacios, originario de Barillas, Huehuetenango, se lanzó al lago de Atitlán mientras navegaba en el vehículo acuático.
Al ya no poder salir, socorristas comenzaron con la labor de búsqueda, la cual, hasta el momento, sigue en marcha.