Knicks logran épica remontada en las Finales y toman ventaja 3-1 ante los Spurs

Los Knicks de Nueva York quedaron a un paso de conquistar su primer campeonato de la NBA en más de cinco décadas al derrotar este miércoles 107-106 a los San Antonio Spurs en el cuarto partido de las Finales.
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El conjunto neoyorquino protagonizó una remontada histórica al recuperarse de una desventaja de 29 puntos, la mayor jamás superada en unas Finales de la Asociación.
La victoria se definió de manera dramática cuando OG Anunoby anotó un palmeo a falta de 1.2 segundos para el final, desatando la euforia de los aficionados en un Madison Square Garden abarrotado.
Impulsados por el apoyo de su público y ante la presencia de diversas celebridades, entre ellas la cantante Taylor Swift, los neoyorquinos tomaron ventaja de 3-1 en la serie frente al equipo liderado por Victor Wembanyama.
Ahora, Nueva York tendrá la oportunidad de asegurar el título el próximo sábado (6:30 p. m.) en el quinto encuentro de la serie y poner fin a una sequía de campeonatos que se extiende desde 1973.