Lenguaje corporal y su significado en una entrevista de trabajo

Estrecha la mano según la fuerza en que tu interlocutor lo hace: no muy apretado porque parecerás rudo, no muy suave, porque parecerás débil; con firmeza, pero con calidez. Al estrechar la mano, no estires por completo el brazo, brinda la posibilidad de un acercamiento social, de lo contrario parece que desde un inicio bloqueas una conversación amena y cordial.