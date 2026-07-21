Alcalde supervisa levantamiento de la torre más alta del AeroMetro en la fase 1

El alcalde Ricardo Quiñónez se pronunció ante el inicio del levantamiento de esta obra.
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Durante la noche de este lunes 20 de julio, se inician los trabajos que levantarán la torre más alta del AeroMetro en la fase 1.
Según dio a conocer el alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, se está trabajando para concluir lo antes posible y de forma eficiente.
La torre tendrá una elevación de 30 metros y estará colocada en el paso a desnivel de la avenida Hincapié y avenida Castellana.
El alcalde indicó que durante estos trabajos se ha contado con el apoyo de expertos e ingenieros de Austria, equipos provenientes de México y equipo de guatemaltecos.
"Esto es una innovación, es la última tecnología en movilidad", indicó el alcalde Quiñónez durante una entrevista esta noche de lunes.
El alcalde resaltó que este servicio de movilidad ayudará a los guatemaltecos a transportarse, complementándose de los demás servicios de transporte en la ciudad como el Transmetro, TuBus y próximamente del Metroriel.