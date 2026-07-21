Alcalde supervisa levantamiento de la torre más alta del AeroMetro en la fase 1

Está noche se levanta la torre más alta, más de 30 metros de altura, de la fase 1 del AeroMetro en el paso a desnivel en la hincapié y avenida la Castellana.



El alcalde Ricardo Quiñonez habla respecto del trabajo y la funcionalidad del AeroMetro



Video: Oscar Rivas pic.twitter.com/zKa6t8oy4C