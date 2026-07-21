¿Qué pasa si tiembla y vas en una cabina del AeroMetro?

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Este nuevo sistema de transporte aéreo será seguro y accesible, pero ¿qué pasa si tiembla y los usuarios van dentro de una cabina?

El AeroMetro es una opción de transporte pensada para conectar a la ciudad y facilitar la movilidad de miles de personas.

Este nuevo sistema de transporte busca mejorar la eficiencia del desplazamiento mediante un sistema aéreo público que será accesible, seguro e incluyente.

"Esta es una obra que representa uno de los esfuerzos más importantes que hemos realizado como ciudad, como Municipalidad de Guatemala. Hoy la ciudad se ha convertido en el centro del empleo del país", dijo Ricardo Quiñónez, alcalde capitalino.

Pero, ¿qué pasa si tiembla?

De acuerdo a la comuna capitalina, el proyecto incorpora tecnología de punta, sistemas estructurales sismorresistentes y estándares internacionales de seguridad.

Además han tomado como referencia la experiencia de sistemas que ya operan con éxito en México, un país con condiciones sísmicas muy similares a las de Guatemala.

Según comenta un usuario en México, el sistema es seguro. "A pesar de que hemos sufrido tormentas eléctricas y temblores fuertes no ha habido ningún incidente. El transporte es seguro. Está diseñado para resistir", afirma.

Cinco grandes beneficios del AeroMetro

1. Ahorro de tiempo

Uno de los principales beneficios será la reducción en los tiempos de recorrido. Al contar con un trayecto directo y continuo, los usuarios podrán desplazarse de forma más rápida entre puntos clave de la ciudad. Esto permitirá aprovechar de mejor manera la jornada diaria.

2. Accesibilidad

Su diseño inclusivo facilitará el acceso a personas con discapacidad, usuarios con bicicletas, carruajes, equipaje u otras necesidades específicas. Las estaciones y cabinas están adaptadas para brindar un servicio cómodo y funcional a distintos perfiles de usuarios, promoviendo una movilidad más equitativa.

3. Conexión con otros sistemas de transporte

Esta alternativa se integrará con otros medios de transporte público, permitiendo trayectos combinados y conexiones más simples. La intermodalidad es un beneficio clave para ampliar las opciones de traslado en la ciudad.

4. Transporte seguro

El sistema operará conforme a las normas de seguridad reconocidas a nivel internacional. Contará con monitoreo permanente, vigilancia y controles técnicos que acompañarán cada etapa del recorrido.

5. Amigable con el medio ambiente

Al funcionar con tecnología de electromovilidad, el AeroMetro no generará emisiones contaminantes durante su operación. Este beneficio ambiental se suma al uso eficiente del espacio urbano, ya que el sistema no requiere carriles exclusivos.