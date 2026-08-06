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Fátima Bosch, Miss Universe, es captada en Quetzaltenango (video)

  • Por Jessica González
05 de agosto de 2026, 21:54
La reina de belleza mexicana estuvo en el país. (Foto: captura de video)

La reina de belleza mexicana estuvo en el país. (Foto: captura de video)

Miss Universe fue vista luciendo un traje típico y firmando autógrafos.

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Fátima Bosch, Miss Universe, fue captada en el parque de Quetzaltenango, mientras repartía autógrafos a varios seguidores. 

La reina de belleza mexicana lucía radiante con un traje típico, mientras muchos aclamaban su nombre y grababan con sus celulares. 

Mira aquí el video:

Fátima fue la ganadora de la gala 74 de Miss Universe 2025, otorgando la cuarta corona a México.

Desde las primeras semanas, se posicionó entre las favoritas, al demostrar carácter y no permitir que la callaran y menospreciaran, logrando que varias aspirantes latinas la apoyaran.

Durante enero de este año, visitó el país, expresando su admiración por los guatemaltecos, reflejo de ancestralidad, resiliencia y amabilidad.

"Fue una agenda filantrópica hermosa la que hicieron, nos pareció una manera increíble de iniciar el reinado, es lo que más me mueve y por lo que estoy aquí, se esmeraron, fue una visita con muchísimas causas sociales hermosas, que necesitan atención, además Guatemala es muy especial para México, somos países hermanos", puntualizó.

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