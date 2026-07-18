El vehículo que fue abandonado en la calzada Roosevelt

Un automóvil de color rojo fue hallado abandonado la noche del pasado viernes en la calzada Roosevelt y 15 avenida, entre la zona 11 y la zona 7 de la ciudad capital.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) y la Policía Nacional Civil (PNC) se hicieron presentes al lugar para regular el tránsito y proceder con el retiro del vehículo que se encontraba sobre el arriate central.

Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar si el automóvil fue utilizado para un hecho delictivo o si se trató de un accidente vial.

De momento, este automotor fue trasladado a la comisaría de la PNC más cercana, según informó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

El automóvil fue encontrado abandonado en el arriate central. (Foto vía: Amílcar Montejo)