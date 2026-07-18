Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

¡Fuerte accidente! Colisión entre picop y tráiler deja tres heridos en el Periférico

  • Por Geber Osorio
18 de julio de 2026, 07:41
Ciudad de Guatemala
El picop quedó destruido tras el fuerte choque con un vehículo de transporte pesado. (Foto: CBM)

El picop quedó destruido tras el fuerte choque con un vehículo de transporte pesado. (Foto: CBM)

Las víctimas resultaron con graves heridas y fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.

OTRAS NOTICIAS: ¡Siguen las réplicas! 12 temblores se han registrado esta mañana de sábado

Un fuerte accidente de tránsito fue reportado la madrugada de este sábado 18 de julio, en el Anillo Periférico, sobre los puentes de la calzada San Juan y calzada Roosevelt, en la zona 7.

En el percance vial se vio involucrado un picop y un tráiler que, colisionaron por causas que se desconocen, dejando heridos a los tripulantes del vehículo liviano.

Bomberos Municipales fueron alertados y tras su arribo le brindaron atención prehospitalaria a las víctimas, tratándose de tres personas que aún no han sido identificadas.

Debido a la fuerte colisión fueron trasladadas tres personas a centros asistenciales. (Foto: CBM)
Debido a la fuerte colisión fueron trasladadas tres personas a centros asistenciales. (Foto: CBM)

Debido a la gravedad de las heridas, las víctimas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales para que pudieran recibir atención médica especializada, según indicaron los socorristas.

En el lugar de los hechos quedó el picop destruido tras el fuerte impacto, mientras las autoridades correspondientes realizaron las diligencias de ley.

El picop quedó destruido luego del aparatoso accidente vial. (Foto: CBM)
El picop quedó destruido luego del aparatoso accidente vial. (Foto: CBM)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar