¡Fuerte accidente! Colisión entre picop y tráiler deja tres heridos en el Periférico

Las víctimas resultaron con graves heridas y fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.
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Un fuerte accidente de tránsito fue reportado la madrugada de este sábado 18 de julio, en el Anillo Periférico, sobre los puentes de la calzada San Juan y calzada Roosevelt, en la zona 7.
En el percance vial se vio involucrado un picop y un tráiler que, colisionaron por causas que se desconocen, dejando heridos a los tripulantes del vehículo liviano.
Bomberos Municipales fueron alertados y tras su arribo le brindaron atención prehospitalaria a las víctimas, tratándose de tres personas que aún no han sido identificadas.
Debido a la gravedad de las heridas, las víctimas fueron trasladadas a distintos centros asistenciales para que pudieran recibir atención médica especializada, según indicaron los socorristas.
En el lugar de los hechos quedó el picop destruido tras el fuerte impacto, mientras las autoridades correspondientes realizaron las diligencias de ley.