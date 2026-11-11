Maestro muere tras sufrir un ataque armado cuando salía de su jornada laboral

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Un maestro y supervisor de educación murió al ser atacado a disparos cuando salía de impartir clases.

Consternación e indignación ha causado en la comunidad educativa el asesinato del profesor Ángel Antonio Mazariegos Santos, de 41 años, quien fue atacado a balazos al finalizar su jornada laboral.

El hecho armado se registró cuando el docente salía de impartir clases en el Instituto Básico por Cooperativa de la aldea Los Encuentros, en Coatepeque, Quetzaltenango.

De acuerdo con los reportes preliminares, individuos desconocidos que se movilizaban a bordo de una motocicleta interceptaron al maestro y le dispararon en repetidas ocasiones, para luego darse a la fuga con rumbo ignorado.

Mazariegos Santos, quien era originario de la aldea Colón, gozaba de gran aprecio entre sus estudiantes, colegas y vecinos, quienes lo describen como un profesional dedicado y una persona ejemplar.

El profesor Ángel Antonio Mazariegos Santos es la víctima del ataque armado. (Imagen: Redes sociales)

Trascendió que el educador recientemente había ganado la convocatoria para desempeñar el cargo de Supervisor de Educación en Coatepeque, un logro profesional que celebraba junto a sus allegados.

Investigan

Al lugar acudieron cuerpos de socorro, pero lamentablemente confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) acordonaron la escena para recabar evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan dar con los responsables de este crimen.