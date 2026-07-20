Alerta por riesgo de falta de agua en 96 municipios y recomiendan proteger cultivos

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Debido a las altas temperaturas en 96 municipios del territorio nacional, las autoridades recomiendan tomar medida para conservar la humedad de cultivos expuestos y proteger el ganado.

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Las temperaturas superiores a los 35 grados centígrados aumentan el riesgo de estrés hídrico para cultivos y actividades pecuarias en 96 municipios de 16 departamentos del país, según el análisis semanal elaborado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

Mientras persistan las temperaturas superiores a los 35 grados, la conservación de la humedad del suelo y el uso eficiente del agua serán determinantes para reducir posibles daños en la producción agrícola y pecuaria.

El informe agrometeorológico advierte que el calor persistente acelera la pérdida de humedad del suelo, lo que podría afectar la disponibilidad de agua necesaria para el desarrollo de diferentes plantaciones y el mantenimiento de los animales.

Las condiciones más críticas se concentran en áreas de Petén, Escuintla, Retalhuleu, Suchitepéquez, Alta Verapaz, Santa Rosa, Jutiapa, Quiché y Huehuetenango. En estos departamentos, las temperaturas elevadas favorecen una mayor evapotranspiración, proceso mediante el cual el agua se pierde desde la superficie terrestre y la vegetación hacia la atmósfera.

La advertencia fue emitida por el Centro de Información Estratégica Agropecuaria del MAGA, a partir de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Aunque el pronóstico contempla lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica durante las tardes y noches, el análisis señala que estas precipitaciones podrían no ser suficientes para cubrir la demanda de agua en algunas zonas agrícolas.

Informe agrometereológico emitido por el Ministerio de Agricultura para la presente semana. pic.twitter.com/iZ06EXucx7 — JessicaOsorio502 (@JOsorioSoy502) July 20, 2026

Cultivos expuestos

Entre los cultivos que podrían resentir la disminución de humedad en el suelo se encuentran el maíz y el frijol, dos productos esenciales para la alimentación de los guatemaltecos. La alerta también incluye caña de azúcar, café, plátano, tabaco, piña, papaya, cardamomo, banano y melón.

Los pastos utilizados para la alimentación del ganado también se encuentran expuestos. La reducción de humedad puede limitar su crecimiento y disminuir la disponibilidad de alimento para los animales, especialmente en las áreas donde las temperaturas más altas se combinan con lluvias insuficientes.

El estrés hídrico se produce cuando las plantas no disponen del agua necesaria para desarrollar adecuadamente sus procesos fisiológicos. Entre sus posibles manifestaciones están la pérdida de vigor, el marchitamiento y un menor crecimiento.

La intensidad de sus efectos dependerá de factores como la duración de las altas temperaturas, la cantidad de humedad almacenada en el suelo, la disponibilidad de sistemas de riego y la etapa de desarrollo en la que se encuentre cada cultivo.

El impacto también puede variar según las características de cada territorio. Los terrenos que retienen poca humedad o carecen de cobertura vegetal pueden perder agua con mayor rapidez frente a la exposición prolongada al calor.

Las autoridades estiman que las precipitaciones en varios puntos del territorio nacional no serán suficientes para mantener la humedad de los cultivos. (Foto: MAGA/Soy502)

Recomiendan conservar la humedad

Ante este escenario, especialistas del Viceministerio de Desarrollo Económico Rural (VIDER) recomendaron a los productores utilizar coberturas vegetales o restos de cosechas sobre el terreno. Esta práctica contribuye a proteger el suelo de la exposición directa al sol y ayuda a conservar su humedad.

También aconsejaron aplicar riegos complementarios de manera eficiente, preferentemente al finalizar la tarde. Con ello se busca reducir la pérdida inmediata de agua por evaporación y permitir un mejor aprovechamiento por parte de las plantaciones.

Otra de las recomendaciones es mantener una vigilancia constante de los cultivos para identificar oportunamente señales de estrés hídrico. La detección temprana permitiría adoptar medidas antes de que la falta de humedad provoque daños mayores o afecte el rendimiento de las cosechas.

Las autoridades señalaron que el manejo del agua debe ajustarse a las condiciones específicas de cada área, debido a que la presencia de lluvias dispersas no garantiza una recuperación uniforme de la humedad en los 96 municipios bajo riesgo.

#ClimaGT | Para este lunes 20 de julio continuará la disminución de lluvias con temperaturas altas, para evitar estrés hídrico y calórico en cultivos y ganado le brindamos el siguiente análisis agrometeorológico. pic.twitter.com/BVcl7LAcNg — MAGA Guatemala (@MagaGuatemala) July 20, 2026

Medidas para proteger al ganado

Las altas temperaturas también representan una amenaza para las actividades pecuarias. El calor excesivo puede provocar estrés térmico en los animales, afectar su alimentación y elevar su necesidad de consumir agua.

Por esa razón, el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones (VISAR) recomendó garantizar que los animales tengan acceso permanente a agua limpia y suficiente.

Los productores también deben proporcionar sombra o mantener una ventilación adecuada en los espacios donde permanece el ganado. Estas condiciones ayudan a reducir la exposición directa al sol y facilitan la regulación de la temperatura corporal.

Respecto al ganado, se recomienda mantener áreas con sombra para evitar golpes de calor. (Foto: MAGA/Soy502)

Asimismo, se aconsejó programar el pastoreo durante las primeras horas de la mañana o al finalizar la tarde, cuando las temperaturas suelen ser menos intensas. La medida busca evitar que los animales realicen esfuerzos prolongados durante los períodos de mayor calor.