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Graban momento en que automóvil atropella a madre y una bebé

  • Por Reychel Méndez
08 de junio de 2026, 08:48
La mujer y la bebé terminaron en la cinta asfáltica tras ser arrolladas por un vehículo. (Foto: Captura de video)

La mujer y la bebé terminaron en la cinta asfáltica tras ser arrolladas por un vehículo. (Foto: Captura de video)

El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad del área.

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Un video compartido en redes sociales se ha viralizado luego que un vehículo atropellara a una madre y a su bebé en la calle principal de Ciudad Satélite zona 9 de Mixco.

Según el relato de familiares de las afectadas, dos hermanas caminaban por el sector, una de ellas llevaba en brazos a una bebé de aproximadamente un año de edad, cuando un vehículo particular terminó arrollándolas y posteriormente, dándose a la fuga. 

Los familiares también indicaron que la menor sufrió lesiones en la cabeza y golpes en el rostro, por lo que fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Por el momento, se desconocen las razones por las que el conductor terminó impactando a las afectadas, por lo que no se descarta que haya estado bajo efectos de alcohol.

El video quedó grabado por medio de una cámara de seguridad del área y se logra observar cómo el piloto abandona el área tras el percance.

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