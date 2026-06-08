Graban momento en que automóvil atropella a madre y una bebé

El hecho quedó grabado por una cámara de seguridad del área.
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Un video compartido en redes sociales se ha viralizado luego que un vehículo atropellara a una madre y a su bebé en la calle principal de Ciudad Satélite zona 9 de Mixco.
Según el relato de familiares de las afectadas, dos hermanas caminaban por el sector, una de ellas llevaba en brazos a una bebé de aproximadamente un año de edad, cuando un vehículo particular terminó arrollándolas y posteriormente, dándose a la fuga.
Los familiares también indicaron que la menor sufrió lesiones en la cabeza y golpes en el rostro, por lo que fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.
Por el momento, se desconocen las razones por las que el conductor terminó impactando a las afectadas, por lo que no se descarta que haya estado bajo efectos de alcohol.
El video quedó grabado por medio de una cámara de seguridad del área y se logra observar cómo el piloto abandona el área tras el percance.