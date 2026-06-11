"Manual de un rockero" el primer libro de Álvaro Aguilar

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El compositor y productor guatemalteco Álvaro Aguilar lanzó su primer libro "Manual de un rockero", con tips que todo artista puede tomar en cuenta en la administración de su carrera profesional.

El texto de Editorial Cultura es una guia para quienes aspiran a dedicarse profesionalmente a la industria musical en Guatemala.

El fundador de la mítica banda guatemalteca "Alux Nahual" compila toda su experiencia a lo largo de 47 años de carrera artística, en la que ha aprendido a mantenerse vigente, aprendiendo de los cambios en la creación musical.

Foto: Ericka Cinto.

A través de sus anécdotas busca enseñar a las nuevas generaciones acerca de ser músico en el país.

Al preguntarle cómo nació en él compartir su conocimiento con otros músicos Álvaro dijo a Soy502:

"Tuve que comprar libros y aprender conceptos de cómo se hacían las cosas. Me tuve que preparar para producir y llevar a cabo todas las metas que nos proponíamos con la banda. Siempre fue una inquietud para mí compartir ese aprendizaje, hacerlo más cercano y humano, desde mi experiencia trabajando en Guatemala. Así que traté de hacerlo real, cercano, accesible y cuando 'Editorial Cultura' mostró interés en trabajarlo, nos dedicamos a preparar algo que fuera de especial utilidad para las nuevas generaciones que quieren incursionar en este complejo mundo de las artes".

Para Aguilar esta es la receta para triunfar: "es fundamental el trabajo constante, el éxito es una serie de variables muchas veces no dependen de nuestro control, pero lo que sí está en uno es la dedicación constante".

"Hay que trabajar todo el tiempo pues solo la práctica hace que uno esté preparado en el momento en que las oportunidades se presentan. Así es más probable que una buena canción funcione, pues estamos preparados para presentarla en el momento justo para la audiencia adecuada".

Álvaro Aguilar con su club de fans. Foto: Ericka Cinto.

El texto se presenta de una forma dinámica, rápida para leer y accesible, habla de producir canciones, registrarlas de manera adecuada e inscribir temas a 'The Recording Academy Grammy'.

Según Hanna Orellana, jefa de Editorial Cultura, el 75 % de los tirajes se entregan a escuelas y bibliotecas, permitiendo que este libro pueda inspirar y abrir camino a quienes deseen dedicarse a la música.

Álvaro Aguilar con representantes de Editorial Cultura y el Ministerio de cultura y Deportes. (Foto: Ericka Cinto)

"Quiero invitar a los lectores de Soy502, tanto a los adolescentes, como a los jóvenes que quieran incursionar en el mundo de la música, a leer este libro donde encontrarán herramientas para llevar su carrera al siguiente nivel, desde cómo registrar una canción, hasta cómo se firma un contrato con una discográfica o qué es lo que evalúan los jurados que participan en premios internacionales como los Grammy. A quienes quieren dedicarse a esta carrera, pero admiran a sus artistas favoritos, seguro encontrarán el libro muy entretenido", cerró Aguilar.

"Manual de un rockero" tiene un costo de Q100 y está a la venta en librerías en todo el país y en las redes sociales de Editorial Cultura. Ingresa aquí.