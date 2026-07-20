Marvel lanza el tráiler oficial de "Avengers: Doomsday"

El tráiler oficial de "Avengers: Doomsday" ha sido lanzado este lunes y muestra un adelanto de esta esperada película.
OTRAS NOTICIAS: Fallece Brenda Fricker, actriz en "Mi pobre angelito 2" y ganadora del Óscar
El estreno de la película "Avengers: Doomsday" será el próximo 18 de diciembre, y este lunes ha salido el tráiler oficial lanzado por Marvel Studios.
Dirigida por Anthony y Joe Russo, esta cinta cinematográfica sigue a los queridos héroes de tres universos distintos mientras se ven envueltos en una colisión mortal y se enfrentan a una amenaza existencial como nunca antes habían visto.
La película está protagonizada por Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, entre otros actores.
Además del tráiler, Marvel también compartió un póster totalmente nuevo de la película.