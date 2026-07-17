Fallece Brenda Fricker, actriz en "Mi pobre angelito 2" y ganadora del Óscar

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La actriz irlandesa Brenda Fricker murió a los 81 años luego de luchar contra una enfermedad.

Recientemente trascendió el fallecimiento de la actriz irlandesa Brenda Fricker, quien es ganadora del Óscar y recordada por interpretar a la "Señora de las palomas" en la película "Mi pobre angelito 2".

Fricker murió a los 81 años tras luchar contra una enfermedad, según ha confirmado su agente Phil Belfield, este jueves 17 de julio.

Fue la primera actriz de Irlanda en ganar un Óscar con el premio a Mejor Actriz de Reparto por su papel como la madre de Daniel Day Lewis en la película "Mi pie izquierdo" en 1989.

Luego de ese éxito, tuvo varias interpretaciones importantes, entre ellas el de la "Señora de las palomas" en el clásico navideño "Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York" en 1992.

Rest in peace Brenda Fricker.



Thank you for being part of my childhood!#BrendaFricker #HomeAlone pic.twitter.com/DwBpF73fqk — Grant Rivers (@GrantSRivers) July 17, 2026

"Fue un honor conocerla"

Belfield dijo: "Nunca volveremos a ver a alguien cómo ella y el mundo es un lugar peor sin ella. Fue un honor conocerla, quererla y trabajar con ella, y siempre tendrá un lugar en mi corazón y en el corazón de muchísimos fans del cine y la televisión de todo el mundo."

Su papel más reciente fue en 2024 en la película "The Swallow", del documentalista Tadhg O'Sullivan.

A principios de este año, fue galardonada con la distinción de Ciudadana Honoraria de Dublín por sus contribuciones a las artes y la cultura del país.

Brenda Fricker ganó un Óscar con el premio a Mejor Actriz de Reparto por su papel como la madre de Daniel Day Lewis en la película "Mi pie izquierdo" en 1989. (Foto: Getty Images)

*Con información de The Sun