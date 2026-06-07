Sector de la Construcción afirma que caso de Xochi atenta contra la propiedad privada

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La industria de la construcción rechazó la decisión de la Municipalidad de Mazatenango de cerrar el acceso al derecho de vía del proyecto Xochi.

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Como una acción calificada como sin fundamento jurídico y sin respetar el debido proceso, los representantes de la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción y otras entidades relacionadas, manifestaron su rechazo a la decisión emitida por la Municipalidad de Mazatenango, Suchitepéquez, de bloquear el derecho de vía al proyecto Xochi Corredor de las Flores.

En las últimas horas trascendió que dicha comuna emitirá un pronunciamiento sobre la decisión, misma que pone en jaque a un proyecto consistente en 31 kilómetros de autopista que transitará por seis municipios de la costa sur y cuya inauguración está prevista para el próximo 14 de junio.

De acuerdo con el sector agremiado en mención, "dicha obra privada ha cumplido plenamente con el marco legal vigente para su construcción y operación". También especificaron que la decisión de la comuna es una "acción ejecutada sin fundamento jurídico y sin respetar el debido proceso".

CGIC rechaza la decisión de la Municipalidad de Mazatenango de cerrar el acceso al derecho de vía del proyecto Xochi, Corredor de las Flores, obra privada que ha cumplido plenamente con el marco legal vigente para su construcción y operación. pic.twitter.com/jMBSiMpUVg — Cámara Guatemalteca de la Construcción (@construguate) June 7, 2026

"Instamos a las autorides competentes a restablecer de inmediato el respeto a las garantías constitucionales y a la Municipalidad de Mazatenango a revertir esta decisión y actuar conforme a derecho", indica el comunicado publicado.

La postura de la cámara en mención se suma a la divulgada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), cuyos representantes indicaron que la carretera es un proyecto de carácter privado que ha cumplido con el marco legal vigente.

Asimismo, el comité calificó de una vulneración directa las garantías constitucionales esenciales, entre estas, la propiedad privada, debido proceso y la libertada de industria, comercio y trabajo.