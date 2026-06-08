El dulce secreto de la jubilación: El profesor que conquistó el mercado de la miel

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Tras su jubilación, el profesor Elder Valle Mendoza fundó Vanse, un exitoso negocio de apicultura en Guatemala. En esta guía, descubre cómo producir miel pura, polen y propóleo

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Poco después de jubilarse, mientras compartía con sus amistades, el profesor Elder Valle Mendoza fue invitado a alimentar colmenas y fue allí donde descubrió su gusto por la apicultura.

Pasado algún tiempo, el mismo amigo le dijo que comprara cinco cajas y que él le regalaría las abejas para formar sus primeras colmenas.

Superadas sus reservas, don Elder invirtió Q1,500 al poner en marcha su negocio llamado Vanse, donde une las iniciales de sus nietos Valentina, André y Sebastián.

El día que trabaja con las abejas no debe usar lociones, ya que las abejas son muy perceptivas. (Foto: Catalina Jarquín/Colaboradora)

Luego, comenzó a vender miel por media botella, botella completa, galón, caneca propóleo, polen y frascos de miel en panal.

"Descubrí que la miel tiene beneficios para la salud y para la piel; yo mismo he visto cómo actúa", manifestó al recorrer el sitio de crianza.

Don Elder señaló que es vital contar con equipo de protección y el asesoramiento de un apicultor para darse cuenta cómo es el trabajo.

Elder comenzó su negocio de mil con Q1,500. (Foto: RR.SS)

"A las abejas se les da alimentación en el invierno, cuando no hay floración, y se les protege de la varroa, un ácaro que las daña; también se les provee de cera y se cuidan contra las hormigas", precisó.

Refiere que en cuanto al clima, todos son buenos, pero se producen más abejas en los climas cálidos, y que dentro de la colmena, la temperatura debe ser de más de 32 grados.

Actualmente, Vanse tiene distintos clientes entre amigos, exalumnos y es una forma bonita de pasar el tiempo en algo útil y que además le genera ingresos. "La miel por botella vale Q50, igual que el gotero de propóleo, puntualizó el profe.

Elder Valle también ofrece su producto por media botella, galón, caneca y en polen. (Foto: Catalina Jarquín/Colaboradora)

Emprende con apicultura

Para iniciar en la apicultura, debes capacitarte a través de cursos y buscar el apoyo de un apicultor local. Consigue 2 a 3 colmenas o núcleos para empezar, compra el equipo de protección adecuado (overol, careta, guantes) y un ahumador, y ubica tu apiario en un lugar soleado, con acceso a agua y lejos de zonas urbanas.

Antes de comprar abejas, asegúrate de tener las herramientas fundamentales:

Protección : Overol (preferiblemente de cuerpo entero), careta (máscara), guantes de cuero o lona gruesa y botas.

: Overol (preferiblemente de cuerpo entero), careta (máscara), guantes de cuero o lona gruesa y botas. Herramientas : Un ahumador (para tranquilizar a las abejas) y una espátula o palanca de apicultor (para abrir las cajas que están pegadas con propóleo).

: Un ahumador (para tranquilizar a las abejas) y una espátula o palanca de apicultor (para abrir las cajas que están pegadas con propóleo). Colmenas: Empieza con 2 o 3 núcleos. Tener más de una te permitirá comparar el desarrollo y corregir errores.

Compra tus primeras abejas; la mejor opción es comprar un núcleo: