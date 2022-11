Miley Cyrus sufre ataque de ansiedad en pleno concierto en México (video)

La cantante y actriz Miley Cyrus tuvo que hacer una pausa durante su show en México, tras enfrentarse a un ataque de ansiedad.

Luego de ocho años de ausencia, Miley Cyrus se presentó en la Ciudad de México para formar parte del festival de música Corona Capital.

La intérprete de "Hannah Montana" fue una de las más esperadas y aclamadas de la noche. Sin embargo, un ataque de ansiedad se apoderó de la artista por lo que tuvo que pausar su show por unos minutos.

Miley Cyrus en el Corona Capital de México. (Foto: Instagram)

Miley se sinceró con su público y expresó cómo se sentía durante el concierto.

"¿Alguien alguna vez se ha sentido con mucha ansiedad sin razón aparente y muy insegura? Me siento así ahora y no sé por qué", dijo la cantante. Continuó revelando que tuvo miedo, pues se sentía sola. Sin embargo, notó que realmente no lo estaba y que gracias a su música ha salido adelante.

"Realmente necesito escuchar esta canción más que a nadie ya que trata sobre no rendirse", agregó antes de interpretar "The Climb".

La cantante también sorprendió al subir a su madre al escenario, cuando cantó "Mother's Daughter". En todo momento fue aplaudida por sus miles de seguidores.

Mira los videos:

"¿alguien alguna vez se ha sentido con mucha ansiedad sin razón aparente y muy insegura? yo me siento así ahora y no sé por qué, tenia miedo porque me sentía sola pero ahora os veo y sé que no estoy sola, si mi música os ayudó vamos a superar esos miedos juntos" - miley cyrus pic.twitter.com/JiYvMJC0Ud — ♔☾ (@milesholy) November 21, 2022