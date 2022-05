"¿Qué es mejor: subsidio o exoneración de impuestos?", cuestiona ministro de Energía

El ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, en una conferencia de prensa dijo que es mejor solución el subsidio a los combustibles que la exoneración de impuestos.

"La crisis en el precio de los combustibles es real y podría prolongarse por mucho tiempo", así lo dijo el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, en una conferencia de prensa.

El funcionario aprovechó para asegurar que pagar un subsidio es más conveniente que exonerar impuestos, ante la duda de por qué no se elimina el tributo.

Según Pimentel, el eliminar un impuesto tiene implicaciones en cuanto a la recaudación fiscal, pero además, porque el costo del Impuesto a la Distribución del Petróleo (IDP) es menor al que se está otorgando en el subsidio.

"Por ejemplo, para el Diésel el IDP es de Q1.30 y el subsidio que se otorgará a partir del 31 de mayo será de Q7.00, en el caso de la gasolina Regular el impuesto es de Q4.60 y el subsidio será de Q5.00", explicó.

El Ministro @apimentelmata describe que el objetivo es beneficiar al consumidor final, por lo tanto, el subsidio que se está otorgando al diésel y gasolina regular, más el previsto para la súper, resulta más conveniente. #AccionesQueTransforman pic.twitter.com/HRhjD3lcCY — Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (@MEMguatemala) May 23, 2022

"Toca apretarnos el cinturón"

El ministro agregó que con el subsidio que se otorga, el país no se ha endeudado, por lo que financieramente le conviene a Guatemala. También manifestó que los guatemaltecos deben poner de su parte. "A todos nos toca apretarnos el cinturón, porque cualquier dinero que ponga el Gobierno no va a alcanzar si no hacemos todos de nuestra parte", señaló.

Además, dijo que entre las recomendaciones para ahorrar en el consumo de gasolina, está que se programen las salidas en vehículo, compartir ruta con vecinos y exigir la factura en las Estaciones de Servicio.