Cuestionado por inseguridad, ministro de Gobernación descarta renunciar

-

El ministro de Gobernación, Marco Villeda, afirmó que no dejará cargo y que dependerá del presidente Bernardo Arévalo.

TE PUEDE INTERESAR: Allanamientos en Zacapa y Cobán dejan 34 personas vinculadas a investigación criminal

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó que no contempla dejar el cargo y, explicó, será el presidente, Bernardo Arévalo, quien decida si continúa al frente de la cartera.

El funcionario respondió a los cuestionamientos sobre su permanencia en el Ministerio de Gobernación (Mingob) tras salir de una citación en el Congreso este miércoles 11 de noviembre.

El funcionario aseguró que respeta las opiniones sobre su gestión, pero no ha considerado renunciar. (Foto: Archivo Soy502)

“ Yo respeto todas las opiniones, pero en este momento no lo he considerado. Al final es el presidente el que tendrá esa decisión y él evaluará mi desempeño y decidirá si yo continúo en el cargo o si debo dar un paso al costado ” Marco Antonio Villeda , ministro de Gobernación

Villeda también hizo referencia al derecho de petición y a la libertad de los ciudadanos para criticar su gestión, sin embargo, no ha considerado presentar su renuncia.

Hechos de violencia recientes

Las declaraciones del ministro Villeda ocurren en un contexto sobre varios hechos de violencia y cuestionamientos a las instituciones de seguridad en Guatemala.

Uno de los casos recientes es el asesinato del abogado y exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el 17 de octubre en el complejo deportivo Campo Marte, zona 5 capitalina, donde en el ataque también murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

Organismo internacional pidió a las autoridades desarrollar una investigación exhaustiva e independiente para esclarecer el crimen del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa. (Foto: Archivo Soy502)

En medio de los procesos por el caso Solórzano Foppa y las actuaciones policiales sobre la captura de los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz (quienes resultaron en libertad, por ser señalados por la PNC sin pruebas), el Mingob destituyó al director general de la PNC, David Custodio Boteo, y al subdirector general de Operaciones, Esvin Jacinto Quiché, además de arrestar a siete agentes policiales.

Asimismo, el ataque armado contra el diputado Julio César Portillo Paz, ocurrido el 6 de noviembre en Río Hondo, Zacapa. El legislador falleció horas después en un centro asistencial, mientras que tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que lo custodiaban murieron en el lugar.

A estos casos se suma la incursión armada del Ejército de Guatemala, registrada el 27 de septiembre en Huité, Zacapa, que dejó ocho personas fallecidas y una herida.

El diputado Julio Portillo falleció cuatro horas después de haber ingresado al Hospital Regional de Zacapa tras sufrir un ataque armado. (Foto: Archivo Soy502)

Los tres casos mencionados continúan bajo procesos de investigación a cargo del Ministerio Público (MP).

Además, se suman los motines registrados durante la noche 4 de noviembre en las cárceles Renovación I, en Escuintla, y El Boquerón, en Santa Rosa con la retención de varios guardias penitenciarios.