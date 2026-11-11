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Vehículo se incendia en la calzada San Juan, zona 7 (Video)

  • Por Reychel Méndez
11 de noviembre de 2026, 15:42
Cuerpos de socorro llegaron al lugar para sofocar las llamas. (Foto: PMT)

Cuerpos de socorro llegaron al lugar para sofocar las llamas. (Foto: PMT)

Bomberos Municipales llegaron al lugar y laboraron para sofocar las llamas. 

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Por razones que aún se desconocen, un picop se prendió en llamas esta tarde en plena calzada San Juan, ubicada en la zona 7 de la ciudad. 

La Policía Municipal de Tránsito dio a conocer que el hecho se registró sobre la 33 avenida. Además, dieron a conocer que el siniestro vial afectó también a otros automotores cercanos.

Al lugar se presentaron Bomberos Municipales y Voluntarios para poder sofocar las llamas y que el fuego no se propagara.

Cuerpos de socorro atendieron la emergencia tras recibir alertas de un incendio vehicular. (Foto: PMT)
Cuerpos de socorro atendieron la emergencia tras recibir alertas de un incendio vehicular. (Foto: PMT)

Hasta ahora, los cuerpos de socorro no han dado a conocer si se registran personas heridas o fallecidas.  Ante estas circunstancias se recomienda circular con precaución y atender las indicaciones del personal de emergencia.

Por medio de un video compartido en redes sociales se logró observar cómo maniobraban los socorristas para apagar el incendio.

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