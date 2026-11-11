Susto en la Selección: José Morales supera un cuadro gripal y estará ante Canadá

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¿Jugará José Morales contra Canadá? Tras superar un fuerte cuadro gripal que requirió canalización, el "Caballo" está listo para liderar la defensa de Guatemala en la Liga de Naciones. Descubre las últimas novedades de Tena aquí.

José Alfredo Morales, uno de los hombres de confianza de Luis Fernando Tena en la Selección Nacional, sufrió un fuerte cuadro gripal en las últimas horas, pero según fuentes cercanas al campamento de la Azul y Blanco, el lateral estaría recuperado y podría actuar frente a Canadá.

Se llegó a conocer que la enfermedad golpeó fuerte al "Caballo", al grado de que tuvo que ser canalizado; aunque el proceso de recuperación ha sido muy positivo y físicamente está bien para ver acción en la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

La preocupación era grande, pues Morales ya cuenta con 60 partidos con el cuadro nacional, 56 bajo el mando de Luis Fernando Tena, con un porcentaje de participación del 83 %, y aunque llegó a jugar por ambas bandas, de un tiempo para acá se ha convertido en el lateral izquierdo indisutido.

¡ ́! ✅Modo Selección Activado. Semana de Liga de Naciones de Concacaf. ¡ ! #ModoSelección #VamosGuate #SeleMayor https://t.co/rJY3nV0TnT — FFG (@fedefut_oficial) November 10, 2026

Con este último obstáculo superado, Tena podría repetir la línea de fondo que ha dando buenos resultados en esta competencia, con Allen Yanes haciendo pareja en la zaga central junto a Nicolás Samayoa, todavía por la ausencia de José Carlos Pinto, mientras que el "Caballito" por la izquierda y Aarón Herrera del lado derecho.

Lo único que falta por definir, será conocer quién será el descarte para el primer encuentro, pues el timonel mexicano cuenta con 28 hombres elegibles para 23 sitios. Cabe recordar que Jorge Aparicio y Stheven Robles son bajas por lesión, mientras que William Jehú Fajardo está suspendido para el primer round contra los canadienses.