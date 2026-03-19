Momento en que se roban un auto en Mixco, San Cristóbal (video)

Las imágenes muestran como dos hombres armados sorprenden al dueño de una camioneta.
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El robo a mano armada de un vehículo en la zona 8 de Mixco quedó registrado en una de las cámaras del lugar.
El hecho ocurrió en un sector conocido como Granjas, San Cristóbal.
Según las imágenes, un joven sale de un local cuando es sorprendido por dos hombres armados, quienes de inmediato lo acorralan para quitarle las llaves del auto.
En cuestión de segundos, los sujetos se suben a la camionetilla blanca y se la llevan.
El joven se refugia en otro local.
Mira el video:
Según autoridades de Mixco, el vehículo fue localizado horas más tarde.
Un hecho similar
Un robo similar ocurrió el pasado 17 de marzo en zona 10.
Una cámara de seguridad grabó el momento en que dos individuos robaron un vehículo en la colonia Alcázar, en la zona 10 capitalina. Mira aquí más detalles.