¡Video! Cámara capta momento en que roban un vehículo en la zona 10

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Los propietarios solicitan apoyo para que el vehículo pueda ser localizado.

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Una cámara de seguridad grabó el momento en que dos individuos robaron un vehículo en la colonia Alcázar, en la zona 10 de la ciudad capital, la noche del pasado martes 17 de marzo.

En las imágenes se observa el momento en que los dos hombres caminan sobre la acera y tras verificar que la calle solitaria, se acercan a una camioneta.

En cuestión de segundos, uno de ellos logra abrir el vehículo y tras arrancar el mismo, junto a su compañero huyen del lugar con la camioneta.

Mira aquí el video:

Roban vehículo en la colonia Alcázar, en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala y propietarios solicitan apoyo para compartir información.



Vía: @emar2490https://t.co/wfYUehAe70 pic.twitter.com/ZBJ5EoRujB — Geber Osorio (@OsorioGeber) March 19, 2026

Solicitan apoyo

Los propietarios del vehículo han solicitado apoyo en redes sociales para que se comparta la información y pueda ser localizado el mismo. Las características de la camioneta son las siguientes:

Kia Sportage de color rojo.

Placas P-917JRB .

. Vidrios polarizados, detalles en negro en la parte baja del bumper.