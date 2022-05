Cinco momentos impactantes del juicio de Johnny Depp y Amber Heard

Amber Heard y Johnny Depp dieron de qué hablar tras presentar varias pruebas durante seis semanas que duró el juicio legal, del cual aún no se ha obtenido un veredicto final.

La batalla legal entre Amber Heard y Johnny Depp está en la etapa final, el viernes 27 de mayo los abogados de ambas partes dieron por finalizadas sus conclusiones ante la contra demanda de difamación interpuesta por el actor de Hollywood.

Sin embargo, aún está a la espera de que el jurado dictamine la deliberación del juicio que se celebró en Virginia, Estados Unidos.

(Foto: Archivo/Soy502)

Los testimonios

Este caso, ha sido uno de los más mediáticos durante los últimos años y el cual está a la expectativa de millones de persona, tanto de seguidores de Amber como de Depp.

Durante seis semanas, el demandante se defendió, presentó pruebas a su favor y negó las acusaciones de su exesposa, quien lo acusó de abuso doméstico tras publicar un artículo en el tabloide The Washington Post en 2018.

No obstante, la actriz de "Aquaman", también rindió su testimonio y sus abogados mostraron evidencia contra Depp.

Aunque hasta el momento se desconoce la fecha que se dará a conocer el nombre del ganador de la demanda, a continuación los cinco momentos impactantes y que han sido clave en el juicio.

1. Supuesta agresión sexual

Durante sus declaraciones, Amber Heard, sorprendió a la audiencia tras manifestar que sufrió de agresión sexual. La actriz dijo con la voz quebrada que su expareja le introdujo una botella de licor en la vagina.

De acuerdo con Heard, este hecho ocurrió en 2015, cuando ambos se encontraban en Australia.

Mientras que Depp dijo que fue lo contrario, pues aseguró que fue ella quien le lanzó una botella de vodka y fue así como le cortó la parte superior del dedo medio de la mano derecha.

(Foto: Getty Images)

2. Materia fecal en la cama

El protagonista de "Piratas del Caribe", dijo en su testimonio que en el año 2016, encontró heces en su cama, esta situación ha sido de las más comentadas y controversiales.

Asimismo, uno de los guardias de seguridad indicó que la actriz manifestó de una "horrible broma que salió mal".

Amber negó haber tenido algo que ver, pues aseguró que pudo haber sido alguno de los perros que tenían. Según ella, pudo ocurrir cuando salió con sus amigas al acudir al festival de Coachella.

(Foto: Getty Images)

3. Fotos manipuladas

Heard dijo a la corte que recibió una fuerte golpiza por parte de Johnny, la cual le dejó varios hematomas, cortes, lesiones, la nariz inflamada y posiblemente rota.

Sin embargo, Camille Vasquez, abogada de Depp, presentó fotografías de la actriz la cuales fueron captadas 24 horas después de haber sido supuestamente agredida por su defendido. Lo que más llamó la atención fue que no se veía rastros de haber sido golpeada.

Ante esa situación, Amber indicó que colocó compresa y cubrió su rostro con maquillaje para ocultar las lesiones.

Días después, se mostraron otras imágenes producidas por la demandada, en ellas se le ve algunas zona rojas en el rostro, las cuales aparentemente ocurrieron en mayo de 2016, antes de haber solicitado el divorcio.

Pero, de nueva cuenta Camille, presentó otras copias de las fotos y sugirió que fueron manipuladas o editadas por Heard.

"Usted editó estas fotografías", declaró la asesora legal. Heard lo negó: "Eso es incorrecto. No las retoqué".

(Foto: Getty Images)

4. "Vamos a quemarla"

En uno de los turnos para rendir sus argumentos, Depp fue cuestionado sobre una conversación que sostuvo con el actor británico Paul Bettany. En los mensajes de textos que fueron en 2013, Johnny escribió "Vamos a quemarla", "Ahoguémosla antes de quemarla", "para asegurarse que esté muerta".

Tras se abordado, Depp dijo que se trató de frases tomadas de una escena humorística de Monty Python, el cual trata de brujas quemadas y ahogadas.

"Esta es una película que todos veíamos cuando teníamos 10 años, es humor irreverente y abstracto", sostuvo.

También manifestó sentirse avergonzado, pues los mensajes fueron un intento de humor. Cabe destacar que en ese año, no se había casado con Amber.

(Foto: Getty Images)

5. Kate Moss, expareja de Depp niega haber sido agredida

Kate Moss, expareja sentimental de Depp, fue una de la última en testificar a favor del actor. Señaló que él nunca la agredió y desmintió que la haya empujado por las escaleras.

Al contrario, indicó que la ayudó cuando ella cayó tras haber resbalado. Con su versión, desmintió a Heard, quien dijo haber escuchado rumores de que Depp había empujado a Kate.

"Cuando salí de la habitación, me resbalé por las escaleras y me lastimé la espalda", dijo Moss. "Y grité porque no sabía qué me pasaba y me dolía".

"Él regresó corriendo para ayudarme y me llevó a mi habitación y me consiguió atención médica", agregó.

Además, reiteró que durante los años que estuvieron juntos nunca la pateó o lastimó.

(Foto: Getty Images)

*Con información de BBC, Entretenimiento News y Noovell.