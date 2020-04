Municipalidad intentó restringir tránsito de carros por colores

El Consejo Municipal de Huehuetenango difundió el fin de semana una disposición que restringía, parcialmente, el tránsito de vehículos en el centro de la cabecera departamental. Sin embargo, la medida fue controversial ya que hacía la restricción por colores y duró poco tiempo ya que el alcalde tuvo que retractarse.

"Se restringe la circulación de vehículos en el centro de la ciudad, de acuerdo con la siguiente descripción: lunes, miércoles y viernes puede circular los vehículo blancos y negros. Martes, jueves y sábado vehículos de otros colores. Domingo libre. Motocicletas con un pasajero libre", se lee en el acuerdo, cuyas medidas fueron tomadas para evitar la propagación del coronavirus Covid-19 en dicha localidad.

Dichas medidas fueron publicadas en las redes sociales de la Municipalidad de Huehuetenango y como era de esperarse las críticas de los vecinos no se hicieron esperar. No sólo por la restricción si no porque quien no cumpliera dicha medida sería multado.

En el documento también se lee que se cerró el acceso vehicular a algunas calles cercanías al mercado municipal, por lo que solo podrían transitar personas. Además, de la obligación del uso de la mascarilla.

Depone medida

Tras la presión social y las fuertes críticas, Gustavo Cano, alcalde de Huehuetenango, dijo este lunes 13 de abril que la medida de prohibir el tránsito de vehículos por color quedaba suspendida y que el Consejo Municipal sesionará para derogar la restricción.