NASA desviará trayectoria de asteroide para evitar que choque con la Tierra

A través de las redes la NASA informó que transmitirá en vivo el desvío de un asteroide.

Se trata de la misión DART con la que los expertos comprobarán si es posible desviar un asteroide para salvar a la Tierra de un impacto que pueda acontecer en el futuro.

Prueba de Redireccionamiento del Asteroide Doble, DART, por sus siglas en inglés probará la posibilidad de la defensa planetaria en el espacio. La misión consistió en el lanzamiento de una nave que fue direccionada al cuerpo rocoso llamado Dimorphos, para chocar contra este, con el objetivo de destruirlo.

Dimorphos:

Es una roca de 160 metros de ancho que orbita un asteroide más grande llamado Didymos, este alcanza 780 metros de diámetro y no representa peligro alguno para la Tierra, por ello será usado con el propósito de analizar las posibilidades de éxito en caso de un acercamiento similar con el planeta celeste. Si funciona será útil en futuras amenazas.

DART:

Es una nave que fue lanzada el 24 de noviembre del 2021 en un cohete de SpaceX y viaja a una velocidad de 24 mil kilómetros por hora. El medio de transporte está a punto de llegar su destino.

¿Cómo se podrá ver?

El evento se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre del 2022, cuando la nave llegue a su destino, todo será transmitido en directo con el fin de su monitoreo y será transmitido desde el Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins, la nave va con un satélite aeroespacial llamado LICIACube (Light Italian Cubesat for Imaging of Asteroid), de la Agencia Espacial Italiana, diseñado para capturar el evento.

Dentro de poco lanzarán el link para poder apreciar este histórico momento.

