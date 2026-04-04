Camioneta arrolla microbús y deja un fallecido en Palín, Escuintla

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El accidente se registró en la antigua ruta que conecta Palín y Escuintla.

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Un accidente de tránsito registrado la tarde de este Sábado de Gloria en el kilómetro 48 de la antigua ruta entre Palín y Escuintla dejó como saldo una persona fallecida y 10 más heridas.

La información fue confirmada por los Bomberos Voluntarios quienes señalan que cinco de los 10 heridos están en estado grave y han sido trasladados a un centro asistencial.

De acuerdo con el reporte preliminar el percance involucró a una camioneta de transporte colectivo y un microbús.

En el lugar, socorristas constataron que la unidad de mayor tamaño impactó en uno de los laterales del microbús, lo que provocó severos daños en la estructura del vehículo más pequeño y dejó a varios pasajeros atrapados entre los hierros retorcidos.

Los cuerpos de socorros rescataron el cuerpo de la persona fallecida y atendieron a más personas que presentaban heridas leves o crisis nerviosa.

Testigos han difundido videos en redes sociales donde se puede apreciar la magnitud del percance.

Los Bomberos Voluntarios continúan con las labores de atención y verificación en el área.

Mientras que la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que movilizó personal al lugar para regular el tránsito.

El accidente ha generado complicaciones en la circulación vehicular en este tramo carretero, una vía clave de conexión entre el sur del país y la ciudad capital.