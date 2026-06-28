Ai Ogura gana el GP de Países Bajos y Jorge Martín recupera el liderato de MotoGP

El japonés Ai Ogura hizo historia este domingo al conquistar su primera victoria en MotoGP en el Gran Premio de Países Bajos, una carrera que también dejó a Jorge Martín como nuevo líder del campeonato tras el abandono del italiano Marco Bezzecchi.
OTRAS NOTICIAS: Serena Williams critica los controles antidopaje antes de su regreso a Wimbledon
El piloto de Aprilia-Trackhouse se impuso en el circuito de Assen por delante de su compañero Raúl Fernández, mientras que Martín completó el podio y aprovechó la caída de Bezzecchi para asumir el liderato de la clasificación con 193 puntos, siete más que el italiano.
"Volver a ser líder después del infierno que pasé significa mucho", declaró el madrileño, quien dejó atrás un 2025 marcado por las lesiones y recuperó la cima del Mundial.
Bezzecchi sufrió una aparatosa caída en la tercera vuelta, cuando rodaba a cerca de 200 km/h. El italiano fue trasladado consciente a un hospital de Groninga para practicarle evaluaciones médicas.
El fin de semana confirmó el dominio de Aprilia en Assen, con sus motos ocupando las tres primeras posiciones. Para Ogura, el triunfo representa además el fin de una sequía de 22 años sin victorias japonesas en la categoría reina.
En la lucha por el campeonato, Marc Márquez terminó séptimo tras recibir una sanción por exceder los límites de la pista y quedó a 40 puntos de Jorge Martín.
La jornada también dejó la primera victoria de la temporada del colombiano David Alonso en Moto2, mientras que el español Máximo Quiles se llevó el triunfo en Moto3.