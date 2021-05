Covid-19: La OMS recuerda cómo prevenir el contagio del virus (video)

La OMS recomienda el contacto con las demás personas en lugares al aire libre.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica a través de un video cómo podemos evitar el contagio de covid-19 tanto en lugares cerrados como abiertos.

El médico Oliver Morgan puntualiza que el virus se inhala a través de la respiración, por la boca y ojos. Por ello es que recomienda evitar frecuentar los lugares que él denomina las 3 Cs por sus nombres en inglés, "crowded places" (lugares concurridos), "Close contact" (contacto cercano con otras personas) y "Confined places" (lugares confinados con poca ventilación).

Morgan aclara que para tener contacto con otras personas es preferible hacerlo en lugares al aire libre, debido a que no podemos evitar hablar, reírnos o incluso cantar, son actividades donde se puede transmitir el virus.

Why and how to navigate the 3 C’s: crowded places, closed spaces and close contact with others to avoid #COVID19 infection watch this week's #ScienceIn5 with @OWMorgan ⬇️ pic.twitter.com/SYpaq1HcVO — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 30, 2021

En lugares cerrados, resalta la importancia de mantener las ventanas abiertas para asegurar la correcta circulación del aire. Así mismo, reitera el uso de mascarilla, mantener distancia social y la higiene adecuada de las manos ya que el virus se adhiere en las superficies.