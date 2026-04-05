Imágenes posteriores al ataque armado durante una reunión de amigos (video)

Lo que inició como una reunión entre amigos terminó en tragedia.
EN CONTEXTO: ¡Impactante video! Reunión de amigos termina en ataque armado
Un grupo de amigos estaba reunido en una vivienda cuando, por razones desconocidos, se originó un ataque armado.
En el lugar quedó un fallecido, mientras que otro hombre resultó gravemente herido y fue llevado hacia un centro asistencial.
El hecho se registró en la 6a.calle 14-39, zona 1 de Chiquimula.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se hicieron presentes para acordonar el área y comenzar con la investigación.
Según información preliminar, el responsable ya fue capturado.
Estas son las imágenes posteriores al incidente: