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Fallece Monseñor Mario Enrique Ríos Montt a los 94 años

  • Por Maria Fernanda Gallo
05 de abril de 2026, 09:56
Confirmaron su muerte este domingo 5 de abril. (Foto: RRSS)

Confirmaron su muerte este domingo 5 de abril. (Foto: RRSS)

Monseñor Ríos Montt fallece tras 51 años de servicio pastoral.

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El domingo 5 de abril, a través de un comunicado, el Arzobispado de Guatemala confirmó la muerte del Monseñor Mario Enrique Ríos Montt, C.M.

"Nos unimos en oración por su eterno descanso y expresamos nuestras más sinceras condolencias" se lee en parte del pronunciamiento, en que se confirma su fallecimiento a sus 94 años, quien conservaba el título honorífico de obispo auxiliar, tras una vida dedicada al ministerio.

Monseñor, quien era reconocido por su compromiso a la comunidad además de promover activamente pastoral social y programas educativos.

(Foto: RRSS)
(Foto: RRSS)

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