Fallece Monseñor Mario Enrique Ríos Montt a los 94 años

Monseñor Ríos Montt fallece tras 51 años de servicio pastoral.
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El domingo 5 de abril, a través de un comunicado, el Arzobispado de Guatemala confirmó la muerte del Monseñor Mario Enrique Ríos Montt, C.M.
"Nos unimos en oración por su eterno descanso y expresamos nuestras más sinceras condolencias" se lee en parte del pronunciamiento, en que se confirma su fallecimiento a sus 94 años, quien conservaba el título honorífico de obispo auxiliar, tras una vida dedicada al ministerio.
Monseñor, quien era reconocido por su compromiso a la comunidad además de promover activamente pastoral social y programas educativos.