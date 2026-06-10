¡Inesperado reto! Pablo Villagrán pasa la noche esposado a compañera de MasterChef

-

Pablo Villagrán resultó "esposado" junto a Daniela, otra de las participantes en MasterChef 24/7 en México, a manera de penitencia por perder un reto.

"¿Qué podemos hacer? Ya perdimos. Di lo mejor de mí y estoy orgulloso del platillo que entregué, aunque me tocó competir contra Ricardo en la categoría de comida mexicana. ¡Sospechoso! Vamos a tener que echarle ganas, pero me llevo muy bien con Dani", explicó el guatemalteco.

"Estaba frustrada porque otra vez quedó el pollo crudo pero mi salsa estaba deliciosa, tengo la maldición del pollo.

Los participantes tendrán que permanecer unidos con unas esposas por varias horas, esto incluye dormir juntos y llevar su rutina como comer y trasladarse a las clases de cocina.

Los comentarios no se hicieron esperar luego de que Pablo amaneciera junto a su compañera, ya que muchos aseguran que esto incomodaría a su pareja Marianela Rodríguez, quien desde la distancia mostró su incomodidad y que ya lo extraña.

Otros participantes aseguran que Pablo tiene apego ansioso con su amiga, generando una ola de sospechas y comentarios.

"Nos parecemos mucho en actidues, pensamientos y eso nos hace tener una buena amistad", dijo Pablo.

"He sentido que hay una cercanía que no es amistad, lo he notado porque conozco a mi novio, vivo con el, llevamos 4 años de relación y lo puedo decir, siento que esto lleva más allá que una amistad", dijo fuertemente Marianela, llegando hasta las lágrimas.

Vota por Pablo en MasterChef aquí.

MIRA:

View this post on Instagram A post shared by Tv Azteca Guate (@tvaztecaguate)

View this post on Instagram A post shared by Tv Azteca Guate (@tvaztecaguate)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MasterChef México (@masterchefmx)