¿Qué pasó? EEGSA se pronuncia tras los apagones registrados este domingo

Un corte de luz a nivel nacional sorprendió a los guatemaltecos este domingo.
EN CONTEXTO: Reportan apagones de luz en varios sectores del país
En horas del mediodía del 7 de junio, varias zonas de la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños reportaron la suspensión del servicio de energía eléctrica.
La Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) anunció que estos cortes se debieron a una variación de frecuencia del sistema eléctrico.
Pese a que en algunas áreas el servicio se restauró, algunas zonas permanecieron sin luz o con apagones consecutivos.
Esta variación en el servicio también se hizo presente en departamentos como Escuintla, Amatitlán, Zacapa y Sacatepéquez.
EEGSA afirmó que estará trabajando para monitorear y restaurar el servicio.