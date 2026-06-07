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¿Qué pasó? EEGSA se pronuncia tras los apagones registrados este domingo

  • Por Maria Fernanda Gallo
07 de junio de 2026, 13:29
Varios apagones se dieron este mediodía de domingo. (Foto: archivo/Soy502)

Varios apagones se dieron este mediodía de domingo. (Foto: archivo/Soy502)

Un corte de luz a nivel nacional sorprendió a los guatemaltecos este domingo.

EN CONTEXTO: Reportan apagones de luz en varios sectores del país

En horas del mediodía del 7 de junio, varias zonas de la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños reportaron la suspensión del servicio de energía eléctrica.

La Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) anunció que estos cortes se debieron a una variación de frecuencia del sistema eléctrico.

Pese a que en algunas áreas el servicio se restauró, algunas zonas permanecieron sin luz o con apagones consecutivos.

Esta variación en el servicio también se hizo presente en departamentos como Escuintla, Amatitlán, Zacapa y Sacatepéquez.

EEGSA  afirmó que estará trabajando para monitorear y restaurar el servicio.

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